Zona Bianca, chi può entrarci e le regole (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha delineato le nuove misure di contenimento della pandemia, individuando nuove zone di rischio e confermando la suddivisione delle Regioni identificate con le ormai celebri zone gialle, arancioni e rosse. Tra le novità di quest’ultimo provvedimento, quella che ha attirato l’attenzione di molti è l’introduzione, tra le fasce colorate, della Zona Bianca, che – come suggerisce il colore – sarà quella in cui la situazione epidemiologica sarà ritenuta sotto controllo. Uno scenario di cui attualmente non fa parte nessuna Regione. Come ha specificato lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, è difficile che questa possibilità si verifichi o “possa scattare nel breve” periodo. Ma quali sono i parametri affinché una Regione o un’area possa essere identificata come ... Leggi su dilei (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha delineato le nuove misure di contenimento della pandemia, individuando nuove zone di rischio e confermando la suddivisione delle Regioni identificate con le ormai celebri zone gialle, arancioni e rosse. Tra le novità di quest’ultimo provvedimento, quella che ha attirato l’attenzione di molti è l’introduzione, tra le fasce colorate, della, che – come suggerisce il colore – sarà quella in cui la situazione epidemiologica sarà ritenuta sotto controllo. Uno scenario di cui attualmente non fa parte nessuna Regione. Come ha specificato lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, è difficile che questa possibilità si verifichi o “possa scattare nel breve” periodo. Ma quali sono i parametri affinché una Regione o un’area possa essere identificata come ...

