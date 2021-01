Xbox Series X/S riceveranno una serie di miglioramenti per le funzionalità di cattura e condivisione (Di martedì 26 gennaio 2021) Microsoft ha introdotto alcuni miglioramenti per le funzionalità cattura e condivisione di Xbox series X/S, con il nuovo controller Xbox che finalmente ha un pulsante di condivisione. In generale è stato reso più facile acquisire e condividere clip e screenshot rispetto a Xbox in passato, ma c'è ancora molto spazio per miglioramenti. I giocatori Xbox devono ancora affrontare regolarmente problemi con caricamenti e opzioni per cose come le acquisizioni HDR e la lunghezza delle clip. Sembra, tuttavia, che Microsoft stia lavorando a miglioramenti in questa area. Recentemente, rispondendo ai commenti su Twitter che parlano di questi problemi, il Director of Program ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Microsoft ha introdotto alcuniper lediX/S, con il nuovo controllerche finalmente ha un pulsante di. In generale è stato reso più facile acquisire e condividere clip e screenshot rispetto ain passato, ma c'è ancora molto spazio per. I giocatoridevono ancora affrontare regolarmente problemi con caricamenti e opzioni per cose come le acquisizioni HDR e la lunghezza delle clip. Sembra, tuttavia, che Microsoft stia lavorando ain questa area. Recentemente, rispondendo ai commenti su Twitter che parlano di questi problemi, il Director of Program ...

