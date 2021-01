Winx: ecco il motivo della scomparsa di Tecna dalla serie (Di martedì 26 gennaio 2021) Fate: The Winx Saga è sicuramente una delle serie più in voga del momento, potete anche leggere la nostra recensione qui. Scopriamo insieme perché dalla serie Netflix è scomparsa Tecna. Tecna, dove sei finita? Molte sono state le polemiche degli amanti della serie animata delle Winx a lamentarsi per la scomparsa non solo del personaggio di Tecna, ma anche di quello della fata Flora, sostituita da sua cugina Terra.Non è mai stato nascosto che la serie Netflix non voleva essere un perfetto live-action del cartone animato, questo però ha fatto comunque storcere il naso ai fan, che sono sicuramente la maggioranza degli spettatori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Fate: TheSaga è sicuramente una dellepiù in voga del momento, potete anche leggere la nostra recensione qui. Scopriamo insieme perchéNetflix è, dove sei finita? Molte sono state le polemiche degli amantianimata dellea lamentarsi per lanon solo del personaggio di, ma anche di quellofata Flora, sostituita da sua cugina Terra.Non è mai stato nascosto che laNetflix non voleva essere un perfetto live-action del cartone animato, questo però ha fatto comunque storcere il naso ai fan, che sono sicuramente la maggioranza degli spettatori ...

