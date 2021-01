Whatsapp | novità clamorosa | mai visto nulla di simile | succederà nei prossimi giorni

Leggi su altranotizia

(Di martedì 26 gennaio 2021), in vista unache fa sbarrare gli occhi agli utenti: ecco di cosa si tratta, niente di maiprima Ledi: in arrivo qualcosa di maiprimaQuante volte abbiamo letto in giro di cambiamenti riguardo l’app di messaggistica più utilizzata in Italia e forse anche in tutta Europa, ovvero? Beh, ci sono veramente numerose notizie, soprattutto nell’ultimo periodo, che parlano di un ‘abbandono’ da parte di numerosi utenti che migrano verso altre piattaforme come Signal o Telegram. Ma c’è di più. C’è anche chi ha ‘ipotizzato’ alcuni cambiamenti imponderabili dell’applicazione di messaggistica. Cambiamenti che, a quanto è stato scritto, riguardavano la privacy. Ma cos’è realmente cambiato e cosa invece ...