“Welcome”, ecco il nuovo romanzo dell’autrice campana Antonia Calabrese (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la collaborazione con le riviste “Giornate italiane” (Roma) e “Il Granel di Senape” (Torino), la pubblicazione di “L’Agnello”, “Lo Spirito e la sposa” e i primi quattro volumi della collana “PoeticaMente”, torna l’autrice campana Antonia Calabrese, con il suo romanzo d’esordio: “Welcome”. La narrazione è ambientata in un territorio afflitto dallo spopolamento, quello fra il reatino e l’aquilano, che abbonda di città fantasma. Dalma, la protagonista, nata esattamente settant’anni dopo il terremoto della Marsica, vive una curiosa storia ai confini della realtà fatta di singolari coincidenze che la porteranno a interrogarsi sulla vita e sulla morte, sulla possibilità che esista nei luoghi una memoria storica e in noi una genetica. Come spiega l’autrice, «La genesi del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la collaborazione con le riviste “Giornate italiane” (Roma) e “Il Granel di Senape” (Torino), la pubblicazione di “L’Agnello”, “Lo Spirito e la sposa” e i primi quattro volumi della collana “PoeticaMente”, torna l’autrice, con il suod’esordio: “”. La narrazione è ambientata in un territorio afflitto dallo spopolamento, quello fra il reatino e l’aquilano, che abbonda di città fantasma. Dalma, la protagonista, nata esattamente settant’anni dopo il terremoto della Marsica, vive una curiosa storia ai confini della realtà fatta di singolari coincidenze che la porteranno a interrogarsi sulla vita e sulla morte, sulla possibilità che esista nei luoghi una memoria storica e in noi una genetica. Come spiega l’autrice, «La genesi del ...

Dopo la collaborazione con le riviste "Giornate italiane" (Roma) e "Il Granel di Senape" (Torino), la pubblicazione di "L'Agnello", "Lo Spirito e la sposa" e i primi quattro volumi della collana "Poet ...

