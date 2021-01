"Vuoi rientrare a suola?": il questionario che fa discutere (Di martedì 26 gennaio 2021) Suor Anna Monia Alfieri Possiamo, noi adulti, chiedere agli studenti, che sono dei formandi, se vogliono o meno la scuola? Mi vengono segnalati questionari (qui il link) che in queste ore sono somministrati agli studenti. Alcuni di questi sono poco chiari nelle domande e sulle fonti. Chi li ha predisposti? A quale scopo? Possiamo, noi adulti, chiedere agli studenti, che sono dei formandi, se vogliono o meno la scuola? A ragazzi spaventati e smarriti dalla crisi sanitaria, dalle restrizioni di ordine pubblico, dallo spauracchio dei controlli ... possiamo davvero porre un peso così grande sui ragazzi? Si smetta con questa politica dello scaricabarile e noi adulti assumiamoci la responsabilità di decidere ... Non solo non si decide ma si favorisce un pensiero e piano piano l’impensabile diventa possibile, anzi, legale. Si sarebbe mai pensato che non servivano nè una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Suor Anna Monia Alfieri Possiamo, noi adulti, chiedere agli studenti, che sono dei formandi, se vogliono o meno la scuola? Mi vengono segnalati questionari (qui il link) che in queste ore sono somministrati agli studenti. Alcuni di questi sono poco chiari nelle domande e sulle fonti. Chi li ha predisposti? A quale scopo? Possiamo, noi adulti, chiedere agli studenti, che sono dei formandi, se vogliono o meno la scuola? A ragazzi spaventati e smarriti dalla crisi sanitaria, dalle restrizioni di ordine pubblico, dallo spauracchio dei controlli ... possiamo davvero porre un peso così grande sui ragazzi? Si smetta con questa politica dello scaricabarile e noi adulti assumiamoci la responsabilità di decidere ... Non solo non si decide ma si favorisce un pensiero e piano piano l’impensabile diventa possibile, anzi, legale. Si sarebbe mai pensato che non servivano nè una ...

