Volley femminile, CEV Cup: Monza batte il Bekescsaba e vola ai quarti di finale

Monza ha sconfitto lo Swietelsky Bekescsaba per 3-0 (25-16; 29-27; 25-22) e si è così qualificata ai quarti di finale della CEV Cup di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole, terze in Serie A1 dove hanno una striscia aperta di dodici vittorie consecutive, hanno sconfitto la formazione ungherese, soffrendo soltanto nel secondo set trascinato a una lunga fase ai vantaggi. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno trionfato tra le mura amiche e così domani pomeriggio affronteranno la vincente di Zok-Brno (in programma alle ore 19.30, sempre all'Arena di Monza) per un posto nella semifinale contro il Tent Obrenovac. A mettersi maggiormente in luce sono state l'opposta Lise Van Hecke (19 punti, 3 muri) e la

Monza ha sconfitto lo Swietelsky Bekescsaba per 3-0 (25-16; 29-27; 25-22) e si è così qualificata ai quarti di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza.

