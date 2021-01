Vivendi cresce in Spagna Ha quasi il 10 per cento del gruppo del País (Di martedì 26 gennaio 2021) ...6% dell'iberica Prisa e ora è salita al 9,9% del gruppo che ha tra le sue pubblicazioni quella di El País, il primo quotidiano del Paese, ma anche As, il secondo quotidiano sportivo iberico, e Cinco ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) ...6% dell'iberica Prisa e ora è salita al 9,9% delche ha tra le sue pubblicazioni quella di El, il primo quotidiano del Paese, ma anche As, il secondo quotidiano sportivo iberico, e Cinco ...

Vivendi punta con decisione sulla Spagna e lo fa con le sue modalità classiche: poche parole e acquisto di azioni. Il gruppo media francese guidato da Vincent Bolloré (foto) ha infatti acquistato prim ...

Vivendi aumenta la partecipazione in Prisa arrivando al 9,9%, a soli tre giorni di distanza dal debutto nel capitale del gruppo editoriale spagnolo di ...

