Virtus Bologna-Buducnost oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket (Di martedì 26 gennaio 2021) In questa terza giornata delle Top 16 di EuroCup, che vedono la Virtus Bologna ancora imbattuta, alla Segafredo Arena arriva il Buducnost. Con la squadra di Podgorica fa il suo ritorno in Italia Amedeo Della Valle, che aveva iniziato la stagione al Gran Canaria. Scontro importante per entrambe le squadre: vincendo, le V nere potrebbero avere più di un piede dentro i quarti di finale, previsti per marzo dopo le varie pause per le nazionali e le coppe domestiche, mentre il Buducnost è con il bilancio in perfetta parità. Vi si ritrova un altro giocatore che ha vissuto da protagonista il campionato italiano, Melvin Ejim, portato nel nostro Paese da Roma e diventato Campione d’Italia con Venezia. Le V nere devono riscattare la sconfitta bruciante contro Brescia, mentre il Buducnost ha vinto ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) In questa terza giornata delle Top 16 di, che vedono laancora imbattuta, alla Segafredo Arena arriva il. Con la squadra di Podgorica fa il suo ritorno in Italia Amedeo Della Valle, che aveva iniziato la stagione al Gran Canaria. Scontro importante per entrambe le squadre: vincendo, le V nere potrebbero avere più di un piede dentro i quarti di finale, previsti per marzo dopo le varie pause per le nazionali e le coppe domestiche, mentre ilè con il bilancio in perfetta parità. Vi si ritrova un altro giocatore che ha vissuto da protagonista il campionato italiano, Melvin Ejim, portato nel nostro Paese da Roma e diventato Campione d’Italia con Venezia. Le V nere devono riscattare la sconfitta bruciante contro Brescia, mentre ilha vinto ...

GazzettinoL : Basket A-1 Donne 17a giornata 86-65 Virtus Bologna-Dinamo Sassari 79-84 Costa Masnaga-Fila S.M. Lupari 82-63… - BologniniS : RT @REYER1872: ?? Contro una grande Vanoli Cremona l’Umana Reyer ha strappato il quarto successo in campionato agganciando in classifica la… - BasketMagazine : New post: Virtus Bologna, Djordjevic: “Non servono tante parole per presentare la sfida con il Buducnost”… - bologna_sport : #EuroCup La vigilia in casa #Virtus - Marmolada8591 : @giannitetti @parallelecinico @minispi Anche se lui diceva che sarebbe rimasto volentieri a Bologna... poi se ha vo… -