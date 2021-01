Virologi fuori controllo La crisi di Governo fa rallentare il Covid La folle tesi della star Tv | Bassetti Loda le Regioni malgrado i flop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Siamo indida dieci giorni e l’epidemia paradossalmente è andata meglio. Questo perché l’epidemia è stata gestita dalle. Se ci fosse appoggiati di più alle, che hanno il polso del territorio, magari con una regia centrale, ma non con una gestione centralizzata, forse oggi non saremmo dove ci troviamo”. Questo ha detto il direttoreclinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, durante un congresso internazionale di malattie infettive (speriamo non in presenza). Matteo, ormaimediatica che se la batte con Burioni, la Capua e Ricciardi, ci aveva abituato a posizioni oscillanti, a volte quasi negazioniste altre invece di buon senso, come se il suo spirito intelligente oscillasse su cosa gli convenga ...