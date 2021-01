Violentata in gruppo per giorni e costretta a dire che era stato il padre

(Di martedì 26 gennaio 2021) Hanno approfittato del suo deficit cognitivo per violentarla, a turno e in, per, filmando tutto e poi tentando anche di indurla adi essere stata vittima di abusi sessuali perpetrati...

Agenzia_Ansa : Segregata in casa, picchiata e violentata a turno e in gruppo da tre aguzzini che hanno pure filmato gli abusi. Tre… - laura_lavespa : RT @rafcapuozzo: È di ieri la notizia di una ragazza disabile violentata da un gruppo nel paese dove sono nato, una ragazzina brutalmente a… - myo75ho : RT @rafcapuozzo: È di ieri la notizia di una ragazza disabile violentata da un gruppo nel paese dove sono nato, una ragazzina brutalmente a… - Penelope19152 : RT @rafcapuozzo: È di ieri la notizia di una ragazza disabile violentata da un gruppo nel paese dove sono nato, una ragazzina brutalmente a… - paki74 : RT @rafcapuozzo: È di ieri la notizia di una ragazza disabile violentata da un gruppo nel paese dove sono nato, una ragazzina brutalmente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Violentata gruppo

Gazzetta del Sud

Hanno approfittato del suo deficit cognitivo per violentarla, a turno e in gruppo, per giorni, filmando tutto e poi tentando anche di indurla a dire di essere ...Hanno approfittato del suo deficit cognitivo per violentarla, a turno e in gruppo, per giorni, filmando tutto e poi tentando anche di indurla a dire di essere stata vittima di abusi sessuali perpetrat ...