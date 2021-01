VIDEO| Sclerosi multipla | lasciti solidali | tutto quello da sapere nelle faq Aism

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Come ogni anno l’Associazione italiana sclerosi multipla rinnova l’impegno a fare cultura sul lascito solidale, capace di garantire il futuro della ricerca e dare a tanti giovani la speranza in una cura definitiva per la sclerosi multipla. Per questo venerdì prossimo 29 gennaio, in occasione della Giornata nazionale del lascito Aism, l’associazione ha organizzato un evento virtuale che ha proprio l’obiettivo di informare e fare cultura sul lascito testamentario.