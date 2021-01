VIDEO American Magic rimessa a nuovo dopo la scuffia! Barca pronta per la semifinale di Prada Cup con Luna Rossa (Di martedì 26 gennaio 2021) American Magic è tornata, risorta dalle sue ceneri, Phoenix delle Acque. Patriot è stata completamente riparata dopo la terribile scuffia di nove giorni fa che aveva provocato enomi danni a tutta la Barca: uno squarcio gigantesco nello scafo e problemi a dispositivi elettronici hanno costretto l’equipaggio, aiutato sotto pagamento da Team New Zealand, a una corsa contro il tempo per riparare il mezzo in vista della semifinale della Prada Cup. Missione compiuta: gli statunitensi sono riusciti a rimettere in sesto l’imBarcazione e potranno così sfidare Luna Rossa a partire da venerdì 29 gennaio. Si vede chiaramente che Patriot è reduce da una riparazione, d’altronde era impossibile tornare esattamente all’originale dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)è tornata, risorta dalle sue ceneri, Phoenix delle Acque. Patriot è stata completamente riparatala terribile scuffia di nove giorni fa che aveva provocato enomi danni a tutta la: uno squarcio gigantesco nello scafo e problemi a dispositivi elettronici hanno costretto l’equipaggio, aiutato sotto pagamento da Team New Zealand, a una corsa contro il tempo per riparare il mezzo in vista delladellaCup. Missione compiuta: gli statunitensi sono riusciti a rimettere in sesto l’imzione e potranno così sfidarea partire da venerdì 29 gennaio. Si vede chiaramente che Patriot è reduce da una riparazione, d’altronde era impossibile tornare esattamente all’originale...

