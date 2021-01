Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 08:35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO BLOCCATO SULLA DIRAMAZIONE SUD A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI DUE VEICOLI E UN MEZZO PESANTE, TRA LA BARRIERA DISUD E TORRENOVA IN DIREZIONE. E SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA ED IL BIVIO PER L’APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. FILE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO IL GRA A PARTIRE DA TOR CERVARA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA GALENO A CAUSA DI UN GUASTO AD UNA ...