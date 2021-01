Via Saragat, ancora danni dovuti al maltempo: edifici danneggiati (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Soliti e ormai vecchi problemi a via Giuseppe Saragat. Ogni volta che il maltempo si imbatte su Benevento, pezzi di edifici vengono giù con potenziali pericoli per l’incolumità dei residenti. Ormai i vigili del fuoco ci hanno fatto l’abitudine e anche questa mattina si sono visti costretti ad intervenire per mettere in sicurezza le palazzine costruite dall’istituto autonomo case popolari. Pezzi di cappotto termico (se così si può definire) sono letteralmente volati durante l’intera giornata di ieri, e oggi i caschi rossi stanno provvedendo a staccare i pannelli pericolanti. Una situazione imbarazzante e alla quale, da anni, non si pone rimedio. Il tutto a discapito di famiglie che si ritrovano con appartamenti freddi e umidi di inverno e fin troppo caldi d’estate, oltre a dover fare i conti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Soliti e ormai vecchi problemi a via Giuseppe. Ogni volta che ilsi imbatte su Benevento, pezzi divengono giù con potenziali pericoli per l’incolumità dei residenti. Ormai i vigili del fuoco ci hanno fatto l’abitudine e anche questa mattina si sono visti costretti ad intervenire per mettere in sicurezza le palazzine costruite dall’istituto autonomo case popolari. Pezzi di cappotto termico (se così si può definire) sono letteralmente volati durante l’intera giornata di ieri, e oggi i caschi rossi stanno provvedendo a staccare i pannelli pericolanti. Una situazione imbarazzante e alla quale, da anni, non si pone rimedio. Il tutto a discapito di famiglie che si ritrovano con appartamenti freddi e umidi di inverno e fin troppo caldi d’estate, oltre a dover fare i conti ...

