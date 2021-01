Via al toto-costruttori per il nuovo gruppo contiano al Senato (Di martedì 26 gennaio 2021) Avete presente il pallottoliere che il consigliere regionale Pietro Bussolati ha consegnato oggi al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per insegnargli a conteggiare i numeri Covid? Mai come oggi fare comodo in Senato, dove prosegue in modo febbrile la conta per il nuovo gruppo contiano – scusate il gioco di parole – ultima spiaggia per garantire l’agibilità al governo Conte Ter e scongiurare nuove elezioni. Numeri alla mano, siamo arrivati intorno a 13-14 Senatori, stando alle indiscrezioni riportate dall’Adnkronos. La strada è in salita “(…) Ma la strada resta in salita e stretta” spiega l’agenzia di stampa “perché i ‘numeri’ allo stato non ci sarebbero. Intanto, il ‘toto responsabili’ impazza, ma come sempre capita in questi casi, i nomi per formalizzare la nuova ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Avete presente il pallottoliere che il consigliere regionale Pietro Bussolati ha consegnato oggi al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per insegnargli a conteggiare i numeri Covid? Mai come oggi fare comodo in, dove prosegue in modo febbrile la conta per il– scusate il gioco di parole – ultima spiaggia per garantire l’agibilità al governo Conte Ter e scongiurare nuove elezioni. Numeri alla mano, siamo arrivati intorno a 13-14ri, stando alle indiscrezioni riportate dall’Adnkronos. La strada è in salita “(…) Ma la strada resta in salita e stretta” spiega l’agenzia di stampa “perché i ‘numeri’ allo stato non ci sarebbero. Intanto, il ‘responsabili’ impazza, ma come sempre capita in questi casi, i nomi per formalizzare la nuova ...

carlofgu : @espressonline @AntonioFraschi Se magari si cambiasse in toto la legge Gelmini? Via artt.18 e 24 e via concorsi loc… - Noovyis : (Via al toto-costruttori per il nuovo gruppo contiano al Senato) Playhitmusic - - annacz64 : I caporali: esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno. Li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando… - 64Parisi : @RisorgINT @AslanNerazzurro Pienamente d'accordo. Ragazzi solo un favore, visto che difficilmente sbagliate. Cedera… - infocampania : NAPOLI - IN GIRO PER NAPOLI SULLE TRACCE DI TOTO', CON 'INSOLITAGUIDA' -

Ultime Notizie dalla rete : Via toto Pizzino cavalca l’onda e si prende il Maroccone. Dieci assunzioni: come candidarsi Il Tirreno Pizzino cavalca l’onda e si prende il Maroccone. Dieci assunzioni: come candidarsi

Il gruppo lascia via Cambini per gestire lo stabilimento balneare, il ristorante il bar e la pizzeria. Si cercano dieci persone tra bagnini e camerieri ...

Aragona, proseguono spediti i lavori allo stadio “Totò Russo”

Sono Iniziati i lavori di posa del manto in erba sintetica allo stadio comunale Totò Russo di Aragona. Gli operai della ditta aggiudicataria dei lavori stanno ultimando gli interventi e il terreno ...

Il gruppo lascia via Cambini per gestire lo stabilimento balneare, il ristorante il bar e la pizzeria. Si cercano dieci persone tra bagnini e camerieri ...Sono Iniziati i lavori di posa del manto in erba sintetica allo stadio comunale Totò Russo di Aragona. Gli operai della ditta aggiudicataria dei lavori stanno ultimando gli interventi e il terreno ...