Verso Juventus-SPAL: le probabili formazioni della partita e dove vederla (Di martedì 26 gennaio 2021) Giornata di vigilia per la Juventus che domani sera affronterà la SPAL nel match dell'Allianz Stadium valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita abbordabile per i bianconeri, ma assolutamente da non prendere sotto gamba per evitare cattive sorprese. LEGGI ANCHE: Juventus, fissato il ritorno in campo di Paulo Dybala La squadra di Andrea Pirlo scenderà in campo conoscendo già l'avversaria che affronterà nelle semifinali della Coppa Nazionale, che sarà la vincente del derby di Milano che si disputerà questa sera. Juventus-SPAL verrà trasmessa su Rai 1, ma sarà visibile anche sulla piattaforma Rai Play. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rilancio di Paratici: 48 ore per chiudere

