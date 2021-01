Verso il Conte ter: riparte la caccia ai “costruttori”, ecco chi sono (Di martedì 26 gennaio 2021) Verso il Conte ter. In questi minuti il premier Giuseppe Conte è al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La crisi di governo è dunque “ufficiale” e si aprono diversi scenari per il “dopo”. Il più accreditato, in queste ore di febbrili trattative per evitare all’Italia il caos di una campagna elettorale in piena pandemia, è quello di un “Conte ter”. Verso il Conte ter: qual è la maggioranza che potrebbe sostenerlo Se ne parla da alcuni giorni ed è emersa chiaramente anche durante il dibattito in Senato che ha portato all’uscita di Italia Viva dalla compagine del Conte bis. La maggioranza che potrebbe sostenere la terza edizione di un esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)ilter. In questi minuti il premier Giuseppeè al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La crisi di governo è dunque “ufficiale” e si aprono diversi scenari per il “dopo”. Il più accreditato, in queste ore di febbrili trattative per evitare all’Italia il caos di una campagna elettorale in piena pandemia, è quello di un “ter”.ilter: qual è la maggioranza che potrebbe sostenerlo Se ne parla da alcuni giorni ed è emersa chiaramente anche durante il dibattito in Senato che ha portato all’uscita di Italia Viva dalla compagine delbis. La maggioranza che potrebbe sostenere la terza edizione di un esecutivo guidato da Giuseppe, il ...

