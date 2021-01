Veronica Ferraro | costume a pois e fisico statuario | che bella – FOTO

(Di martedì 26 gennaio 2021) La nota influencer,, non rinuncia a godersi le giornate di sole come se fosse ancora estate. La suainspopola. La bellissima influencer,, è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

zazoomblog : Veronica Ferraro a Dubai: il costume la esalta da morire – FOTO - #Veronica #Ferraro #Dubai: #costume - camillagalli : Aiuto ma è Veronica Ferraro - vorfreuvde : Veronica Ferraro esiste e io ho il coraggio di andare in giro con la testa scoperta - SamanthaFreiss : Comunque che fatica lavorare a Dubai tra nikkibeach, ristoranti lettini con una pandemia. “Ma io vado a Dubai per l… - silvislfranco : Mamma mia che bona Veronica Ferraro -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ferraro

BlogLive.it

La nota influencer, Veronica Ferraro, non rinuncia a godersi le giornate di sole come se fosse ancora estate. La sua foto in costume spopola ...Veronica Ferraro si gode le ultime giornate a Dubai prima di tornare a casa. Stupenda in bikini mostra un fisico mozzafiato.