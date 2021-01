Venerus è il cantautore del nuovo millennio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Se dovessero chiedermi qual è la musica che più mi piace, non saprei rispondere, non è un genere ben definito, ma tutta quella musica che riproduce atmosfere piacevoli, calde, familiari. Quella musica che precisamente stimola altri sensi come l’immaginazione. E questo vale anche per la musica di; trovo che il suo sound sia ammaliante, robusto e avvolgente. Il suobrano lo è, ed è una canzone che apre a nuove dimensioni, nuove strade, un’opera pensata per le persone più audaci, quelle che ancora sognano ed amano sognare. Da pochi giorni “Ogni pensiero vola”, in collaborazione con Mace, è il suosingolo ed è quello che anticipa l’uscita del suo primo album “Magica Musica” disponibile dal 19 febbraio. Eppure su spotify ci sono diverse canzoni che già ci hanno fatto sognare e capire di cosa sia capace. È sicuramente ...