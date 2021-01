Venerus debutta con l’album “Magica Musica”

(Di martedì 26 gennaio 2021)annuncia il suo album di debutto “”: dal 19 febbraio una vera e propria esplorazione verso mondi magici e atmosfere sognanti Dopo una lunga lista di singoli e collaborazioni,è pronto per regalare ai fan il suo primo disco. Il cantautore si butta in una nuova avventura dal titolo “”, fuori il 19 febbraio… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Venerus debutta

Corriere Nazionale

Venerus annuncia il suo album di debutto “Magica Musica”: dal 19 febbraio una vera e propria esplorazione verso mondi magici e atmosfere sognanti Dopo una lunga lista di singoli e collaborazioni, Vene ...In attesa di ascoltare il suo album di debutto “Magica Musica”, Venerus pubblica il primo singolo “Ogni Pensiero Vola” canzone scritta e prodotta insieme a Mace, produttore in testa alla classifica co ...