Vellutate invernali | 5 ricette che scaldano il cuore

(Di martedì 26 gennaio 2021) Immaginate una serata uggiosa, con l’umidità che penetra nelle ossa e il cervello stanco per mille motivi: non state meglio al solo pensiero di assaporare qualcosa di semplice ma al contempo avvolgente, che metta allegria e faccia venire l’acquolina appena affondate il cucchiaio? La vellutata fa proprio questo effetto: noi ne siamo grandi estimatori, e nei mesi bui dell’anno è la pietanza perfetta per valorizzare al massimo gli ortaggi di stagione.