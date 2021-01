Vasto incendio distrugge azienda agricola nella Marsica (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Un Vasto incendio a Luco dei Marsi, ha interessato l’azienda agricola Iperortaggi, che nonostante l'intervento dei soccorsi è andata parzialmente distrutta, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, che dopo diverse ore hanno avuto ragione sulle fiamme,che si sono . sprigionate all’interno di un capannone dove sono numerose e grandi celle frigorifere. Proprio da quest’area si potrebbe essere propagato il rogo. Non si esclude nemmeno che si possa essere trattato di un corto circuito. Sul posto ci sono anche i carabinieri della compagnia di Avezzano. I militari dell’Arma, in base alle relazioni stilate dai vigili del fuoco, dovranno stabilire se si tratta eventualmente di un incendio doloso. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Una Luco dei Marsi, ha interessato l’Iperortaggi, che nonostante l'intervento dei soccorsi è andata parzialmente distrutta, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, che dopo diverse ore hanno avuto ragione sulle fiamme,che si sono . sprigionate all’interno di un capannone dove sono numerose e grandi celle frigorifere. Proprio da quest’area si potrebbe essere propagato il rogo. Non si esclude nemmeno che si possa essere trattato di un corto circuito. Sul posto ci sono anche i carabinieri della compagnia di Avezzano. I militari dell’Arma, in base alle relazioni stilate dai vigili del fuoco, dovranno stabilire se si tratta eventualmente di undoloso. leggi tutto

ACiavula : Vasto incendio in un'azienda agricola, si indaga sulle cause del rogo - Ciavula: - occhio_notizie : Un vasto #incendio ha distrutto una #carrozzeria ed alcuni #depositi tra via XI Settembre e via Giovanni Cimabue a… - ilmetropolitan : ??????? #LAquila, vasto #incendio in un'#aziendaagricola a Luco dei Marsi - - SettenewsWeb : Momenti di apprensione la notte scorsa, di martedì 26 gennaio, a Caronno Pertusella dove attorno alle 4.30 si è svi… - abruzzo24ore : Vasto incendio distrugge azienda agricola nella Marsica -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Vasto incendio in un'azienda agricola, si indaga sulle cause del rogo http://www.ciavula.it/ Notte di fuoco nell’Agro Aversano: distrutta carrozzeria. Danni ad altre 3 attività

LUSCIANO – Vastissimo incendio quello che si è sviluppato questa notte in una carrozzeria di Lusciano. Le fiamme hanno creato danni anche ad alcune attività commerciali nelle vicinanze tra cui un depo ...

Officina distrutta dal fuoco, allarme in via dei Martiri a Rio Saliceto

Le fiamme si sono levate pochi minuti prima delle 9, sul posto i vigili del fuoco di Guastalla, Carpi e Reggio Emilia. Molto ingenti i danni, l'incendio è partito da un furgone in riparazione, dannegg ...

LUSCIANO – Vastissimo incendio quello che si è sviluppato questa notte in una carrozzeria di Lusciano. Le fiamme hanno creato danni anche ad alcune attività commerciali nelle vicinanze tra cui un depo ...Le fiamme si sono levate pochi minuti prima delle 9, sul posto i vigili del fuoco di Guastalla, Carpi e Reggio Emilia. Molto ingenti i danni, l'incendio è partito da un furgone in riparazione, dannegg ...