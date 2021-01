Variante brasiliana, primo caso a Varese. Moderna: "Tre dosi contro le mutazioni" (Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi Il nuovo ceppo isolato all'Ats Insubria. Il timore è che possa resistere ai vaccini. Sileri: "Serve un coordinamento europeo". Gli esperti Usa: "Siero già efficace contro la britannica e la sudafricana" La Variante brasiliana, che con tutta probabilità resiste al vaccino, è arrivata anche in Italia. Il primo caso è stato isolato a Varese. Si tratta di un uomo atterrato a Malpensa e arrivato dal Brasile con scalo a Madrid. È ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'Ats Insubria ed è in buone condizioni. Positiva, in isolamento domiciliare, anche la moglie. Al momento non ci sono motivi che lascino pensare a focolai preoccupanti, ma nulla è da escludere e sono cominciati i tamponi su chi ha avuto contatti con l'uomo negli ultimi giorni. Il paziente è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi Il nuovo ceppo isolato all'Ats Insubria. Il timore è che possa resistere ai vaccini. Sileri: "Serve un coordinamento europeo". Gli esperti Usa: "Siero già efficacela britannica e la sudafricana" La, che con tutta probabilità resiste al vaccino, è arrivata anche in Italia. Ilè stato isolato a. Si tratta di un uomo atterrato a Malpensa e arrivato dal Brasile con scalo a Madrid. È ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'Ats Insubria ed è in buone condizioni. Positiva, in isolamento domiciliare, anche la moglie. Al momento non ci sono motivi che lascino pensare a focolai preoccupanti, ma nulla è da escludere e sono cominciati i tamponi su chi ha avuto contatti con l'uomo negli ultimi giorni. Il paziente è ...

