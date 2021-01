Variante brasiliana in Italia, emergono altri casi: una famiglia contagiata in Abruzzo (Di martedì 26 gennaio 2021) Non solo a Varese, dove si continuano a fare tracciamento e sorveglianza. Anche in Abruzzo è arrivata la Variante brasiliana del Covid, che dunque ora in Italia è stata individuata in due volte. A dare notizia del nuovo riscontro è stato il presidente della Regione, Marco Marsilio, durante il consiglio regionale. I casi individuati sono tre. Variante brasiliana in Italia: i casi in Abruzzo I pazienti contagiati dalla Variante brasiliana sono i membri di una famiglia di Poggio Picenze, che erano rientrati dal Brasile. Le autorità sanitarie dell’Abruzzo, comunque, ha fatto sapere ancora Marsilio, hanno individuato e isolato tempestivamente il caso e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Non solo a Varese, dove si continuano a fare tracciamento e sorveglianza. Anche inè arrivata ladel Covid, che dunque ora inè stata individuata in due volte. A dare notizia del nuovo riscontro è stato il presidente della Regione, Marco Marsilio, durante il consiglio regionale. Iindividuati sono tre.in: iinI pazienti contagiati dallasono i membri di unadi Poggio Picenze, che erano rientrati dal Brasile. Le autorità sanitarie dell’, comunque, ha fatto sapere ancora Marsilio, hanno individuato e isolato tempestivamente il caso e ...

