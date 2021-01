Variante brasiliana, ecco perché fa così paura e perché il vaccino potrebbe non bastare (Di martedì 26 gennaio 2021) E' arrivata in Italia, a Varese, la Variante al momento più temuta del Covid. Un uomo di 33 anni, atterrato a Malpensa e proveniente con un aereo dal Brasile, presenta infatti la Variante... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) E' arrivata in Italia, a Varese, laal momento più temuta del Covid. Un uomo di 33 anni, atterrato a Malpensa e proveniente con un aereo dal Brasile, presenta infatti la...

petergomezblog : Coronavirus, scoperto il primo caso in Italia di variante brasiliana: rintracciato a Varese - Agenzia_Ansa : #Covid, a Varese primo caso di variante brasiliana. #Moderna studia richiamo con terza dose contro le varianti. Tes… - Adnkronos : #Covid, #variantebrasiliana: primo caso identificato a Varese - artemiswift : RT @whiteIouis: madonna conte che si dimette sanremo che salta siamo esclusi dalle Olimpiadi l'immunità di gregge prevista per il 2027 la v… - actarus1070 : Si parla tanto di variante brasiliana, però a me sembra che il Brasile non stia messo tanto male in fatto di mortal… -