"Vanessa, la pancia piatta nello spot dello yogurt non è tua. Che fine ha fatto il body positive?" (Di martedì 26 gennaio 2021) "Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c'è?". A digitare il disappunto su Twitter è un utente che non ha apprezzato l'ultimo spot della nota marca di yougurt, in cui la protagonista Vanessa Incontrada avrebbe peccato di incoerenza. La conduttrice e attrice spagnola, diventata paladina del body positive e promotrice di un modello di bellezza che esce fuori dai canoni stereotipati, ha contraddetto gli stessi messaggi da lei veicolati secondo le accuse degli utenti: una donna fiera del proprio corpo non usa una controfigura per mostrare una ...

