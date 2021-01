Vanessa Incontrada modella curvy per Dolce&Gabbana | le foto ispirate ai quadri del pittore Rubens

(Di martedì 26 gennaio 2021)per Dolce&Gabbana.è la nuova testimonialdel marchio di moda Dolce&Gabbana, in una campagna pubblicitaria ispirata aidel...

lamescolanza : «Celebrity Hunted 2»: @VaneIncontrada, @AchilleIDOL, Stefano Accorsi ed @Elodiedipa alla corte di @amazon - DRepubblicait : Vanessa Incontrada, la pubblicità dello yogurt tradisce la paladina del body positive [di Anna Lupini] [aggiornamen… - ccerossa : Prendiamoci un attimo per ammirare la bellezza di Vanessa Incontrada nella nuova campagna D&G ispirata a Rubens mi… - DRepubblicait : Vanessa Incontrada, la pubblicità dello yogurt tradisce la paladina del body positive [di Anna Lupini] [aggiornamen… - MarioManca : #CelebrityHunted 2: Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Stefano Accorsi ed Elodie alla corte di Amazon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada per Dolce&Gabbana. Vanessa Incontrada è la nuova testimonial curvy del marchio di moda Dolce&Gabbana, in una campagna pubblicitaria ispirata ai quadri del ...Anche Diletta entra in gioco con Elodie, Achille Lauro, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Miss Keta, Boss Doms: chi sarà il vincitore? Che fine a fatto la bella conduttrice sportiva e radiofonica?