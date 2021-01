Vanessa Incontrada modella curvy per D&G: la showgirl dea ispiratrice (Di martedì 26 gennaio 2021) Vanessa Incontrada come testimonal curvy di D&GVanessa Incontrada è stata nominata modella per Dolce&Gabbana, adesso è la nuova testimonial curvy del marchio. La campagna pubblicitaria è ispirata al pittore Rubens. La bella showgirl e attrice Vanessa Incontrada è apparsa nelle storie di Dolce&Gabbana, con una campagna pubblicitaria ispirata al celebre marchio D&G. Fantastica e sexy Vanessa si mostra una degna modella curvy per il brand, soprattutto adesso che l’interesse è stato ampliato anche al mercato curvy. Le taglie del famoso marchio Dolce&Gabbana, adesso arriveranno fino alla taglia 54 proprio per venire ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021)come testimonaldi D&Gè stata nominataper Dolce&Gabbana, adesso è la nuova testimonialdel marchio. La campagna pubblicitaria è ispirata al pittore Rubens. La bellae attriceè apparsa nelle storie di Dolce&Gabbana, con una campagna pubblicitaria ispirata al celebre marchio D&G. Fantastica e sexysi mostra una degnaper il brand, soprattutto adesso che l’interesse è stato ampliato anche al mercato. Le taglie del famoso marchio Dolce&Gabbana, adesso arriveranno fino alla taglia 54 proprio per venire ...

