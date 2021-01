“Vai a fare i riti voodoo, piccolo asino”. Ibrahimovic provoca Lukaku: rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Insulti, testa a testa e rissa sfiorata al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Protagonisti dello scontro i due giganti delle Milanesi, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, entrambi autori di una rete nel 2 a 1 a favore dei nerazzurri e che sono arrivati allo scontro fisico. A innescare il tutto, quando la situazione si era già innervosita a causa di un Intervento ruvido di Romagnoli ai danni del 9 Interista, sono state le parole del centravanti Milanista, suo ex compagno di squadra al Manchester United. “Go to do your voodoo shit, go to do your voodoo shit, little donkey“: “Vai a fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Insulti, testa a testa eal termine del primo tempo delditra. Protagonisti dello scontro i due giganti delleesi, Zlatane Romelu, entrambi autori di una rete nel 2 a 1 a favore dei nerazzurri e che sono arrivati allo scontro fisico. A innescare il tutto, quando la situazione si era già innervosita a causa di unvento ruvido di Romagnoli ai danni del 9ista, sono state le parole del centravantiista, suo ex compagno di squadra al Manchester United. “Go to do yourshit, go to do yourshit, little donkey“: “Vai a...

