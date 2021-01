Vaccino Covid, accordo Invitalia-Reithera: 81 milioni di euro di finanziamento per sviluppo e la produzione di 100 milioni di dosi (Di martedì 26 gennaio 2021) Con i ritardi annunciati nelle consegne di dosi – sia da parte di Pfizer sia di Astrazeneca (in via di approvazione) – il programma di sviluppo del Vaccino italiano registra finalmente un’accelerazione. È arrivato il via libera all’accordo di sviluppo Invitalia-Reithera. Il cda di Invitalia ha approvato il contratto presentato da Reithera che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro. “Gran parte dell’investimento, 69,3 milioni, sarà destinato alle attività di ricerca e sviluppo per la validazione e produzione del Vaccino anti-Covid. La restante quota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Con i ritardi annunciati nelle consegne di– sia da parte di Pfizer sia di Astrazeneca (in via di approvazione) – il programma didelitaliano registra finalmente un’accelerazione. È arrivato il via libera all’di. Il cda diha approvato il contratto presentato dache finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81di. “Gran parte dell’investimento, 69,3, sarà destinato alle attività di ricerca eper la validazione edelanti-. La restante quota ...

