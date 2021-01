Vaccino AstraZeneca, l’azienda smentisce l’efficacia dell’8% negli over65 (Di martedì 26 gennaio 2021) l’azienda farmaceutica AstraZeneca ha smentito categoricamente le notizie rimbalzate nei giorni scorsi riguardo alla ridotta efficacia del suo Vaccino negli over 65. A riportarle, in primis, sono stati alcuni media tedeschi come “Bild” e “Handelsblatt”, creando un notevole timore nei lettori di tutta Europa, visto che proprio gli anziani sono considerati una delle categorie più a rischio. “I report secondo cui l’efficacia del Vaccino AstraZeneca-Oxford è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati“, hanno fatto sapere dal colosso. >> Leggi anche: Ritardi vaccini Covid, la battuta amara di Lino Banfi fa riflettere: «Siamo alle solite…» Vaccino AstraZeneca, la causa ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)farmaceuticaha smentito categoricamente le notizie rimbalzate nei giorni scorsi riguardo alla ridotta efficacia del suoover 65. A riportarle, in primis, sono stati alcuni media tedeschi come “Bild” e “Handelsblatt”, creando un notevole timore nei lettori di tutta Europa, visto che proprio gli anziani sono considerati una delle categorie più a rischio. “I report secondo cuidel-Oxford èadulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati“, hanno fatto sapere dal colosso. >> Leggi anche: Ritardi vaccini Covid, la battuta amara di Lino Banfi fa riflettere: «Siamo alle solite…», la causa ...

