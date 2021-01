Vaccino Astrazeneca, l'azienda: 'Falso che non protegge dal Covid gli over 65' (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del Vaccino Astrazeneca/Oxford' contro Covid - 19 'è dell'8% negli adulti di età superiore ai 65 anni'. Lo precisa un portavoce dell'azienda ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del/Oxford' contro- 19 'è dell'8% negli adulti di età superiore ai 65 anni'. Lo precisa un portavoce dell'...

