Vaccino AstraZeneca, il ministero della Salute tedesco smentisce scarsa efficacia (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Vaccino di AstraZeneca non è meno efficace nei confronti degli over 65. La smentita ad alcune indiscrezioni pubblicate dai quotidiani tedeschi Handelsblatt e Bild è arrivata direttamente dal ministero della Salute di Berlino. Secondo quanto avevano riportato le testate, il Vaccino funzionerebbe solo all'8% per queste fasce di età un dato smentito immediatamente dalla casa farmaceutica. Il ministero ha spiegato che si è trattato solo di un malinteso e di una lettura erronea dei dati: la cifra circolata riguardava il campione su cui è stata testata l'efficacia del Vaccino, che per l'8% era appunto composto da una popolazione di età compresa tra i 56 e i 69 anni. E conferme sull'efficacia del ...

