Vaccino AstraZeneca efficace all'8 per cento sugli anziani? Cosa sappiamo per adesso (Di martedì 26 gennaio 2021) L'indiscrezione arriva da un quotidiano ritenuto molto serio, considerato da sempre vicino alla Confindustria tedesca. La speranza è però che i dati sottoposti all'EMA siano migliori. I ritardi nelle ... Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) L'indiscrezione arriva da un quotidiano ritenuto molto serio, considerato da sempre vicino alla Confindustria tedesca. La speranza è però che i dati sottoposti all'EMA siano migliori. I ritardi nelle ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - SkyTG24 : Covid, media tedeschi: vaccino AstraZeneca efficace all’8% su over 65. Azienda smentisce - djnutria57 : RT @maxdantoni: La notizia di ieri/oggi è che (1) il vaccino AstraZeneca verrebbe consegnato in quantità molto inferiori al previsto e (2)… - CatSun61 : RT @Mr_Ozymandias: Fonti governativi tedesche riferiscono dell'efficacia del vaccino di AstraZeneca vicina all'8% nella fascia degli over 6… -