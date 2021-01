Vaccino Astrazeneca, conto alla rovescia per l’approvazione. Cavaleri (Ema): “Efficacia al 60%, ma chi si ammala non ha sintomi gravi” (Di martedì 26 gennaio 2021) Efficacia al 60%, ma chi si ammala non ha sintomi gravi. E poi sarà per tutti anche gli over 55. A poche ore dal responso dell’Agenzia europeo del farmaco (Ema) sul Vaccino Oxford Astrazeneca sappiano qualcosa di più sul quello che fino a due mesi fa era considerato il candidato Vaccino più promettente tra quelli in sperimentazione fino al caso della dose e mezza somministrata per un caso ad alcuni volontari. Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Ema, in una intervista a Il Messaggero, spiega che il via libera al composto potrebbe arrivare già domani, mercoledì 27 gennaio, anche se la data fissata del 29 resta quella più probabile. “Non ci saranno distinzioni di età” per l’uso del prodotto, “anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)al 60%, ma chi sinon ha. E poi sarà per tutti anche gli over 55. A poche ore dal responso dell’Agenzia europeo del farmaco (Ema) sulOxfordsappiano qualcosa di più sul quello che fino a due mesi fa era considerato il candidatopiù promettente tra quelli in sperimentazione fino al caso della dose e mezza somministrata per un caso ad alcuni volontari. Marco, responsabile vaccini dell’Ema, in una intervista a Il Messaggero, spiega che il via libera al composto potrebbe arrivare già domani, mercoledì 27 gennaio, anche se la data fissata del 29 resta quella più probabile. “Non ci saranno distinzioni di età” per l’uso del prodotto, “anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli ...

