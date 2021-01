Vaccino anti-Covid efficace solo all’8%: la risposta della nota casa farmaceutica (Di martedì 26 gennaio 2021) La AstraZeneca ha prontamente risposto alle “accuse” rivoltegli dai mezzi di comunicazione tedeschi in merito al suo Vaccino. La Bild e Handelsblatt non aveva usato mezzi termini: il Vaccino della AstraZeneca negli over 65 è efficace solo all’8%. A fondamento di tale affermazione una presunta fonte del Governo tedesco. Un dato che AstraZeneca non ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 26 gennaio 2021) La AstraZeneca ha prontamente risposto alle “accuse” rivoltegli dai mezzi di comunicazione tedeschi in merito al suo. La Bild e Handelsblatt non aveva usato mezzi termini: ilAstraZeneca negli over 65 è. A fondamento di tale affermazione una presunta fonte del Governo tedesco. Un dato che AstraZeneca non ha L'articolo proviene da YesLife.it.

TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - Agenzia_Ansa : Individuati i componenti del sistema immunitario che un #vaccino anti-#Covid dovrebbe sollecitare per risultare vin… - rtl1025 : ?? Il vaccino anti-Covid di #Moderna efficace contro le varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. #Covid_19 - CorkScrew12 : RT @rtl1025: ?? Il vaccino anti-Covid di Oxford #AstraZeneca si sta rivelando efficace sulle persone di tutte le fasce di età nell'ambito de… - laspeziaoggitw : RT @RegLiguria: IN CONSEGNA PER OGGI IN LIGURIA 11.700 DOSI DI VACCINO ANTI COVID ?? Asl1 = nessuna consegna prevista ?? Asl2 = 3.510 dosi… -