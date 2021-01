Vaccini, il punto sulle seconde dosi nelle Regioni: ecco chi ha somministrato più richiami (Di martedì 26 gennaio 2021) In Italia ci sono 161.652 persone vaccinate contro il coronavirus. Stando ai dati aggiornati alle ore 8 del 26 gennaio, è questo il numero di cittadini che ha ricevuto anche la seconda dose. Gli ormai noti ritardi nelle consegne da parte di Pfizer hanno di fatto bloccato le iniezioni delle prime dosi, posticipando l’inizio della campagna per gli over 80, proprio per consentire di accumulare una scorta di fiale sufficienti a effettuare tutti i richiami, da somministrare 21 giorni dopo la prima dose, con uno scarto massimo di 48 ore. Ieri, 25 gennaio, sono state vaccinate con la seconda dose 53.899 persone, contro appena 3.491 prime dosi utilizzate. La Fondazione Gimbe, sulla base dei dati forniti dal ministero della Salute, ha calcolato qual è la percentuale di popolazione vaccinata con entrambe le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) In Italia ci sono 161.652 persone vaccinate contro il coronavirus. Stando ai dati aggiornati alle ore 8 del 26 gennaio, è questo il numero di cittadini che ha ricevuto anche la seconda dose. Gli ormai noti ritardiconsegne da parte di Pfizer hanno di fatto bloccato le iniezioni delle prime, posticipando l’inizio della campagna per gli over 80, proprio per consentire di accumulare una scorta di fiale sufficienti a effettuare tutti i, da somministrare 21 giorni dopo la prima dose, con uno scarto massimo di 48 ore. Ieri, 25 gennaio, sono state vaccinate con la seconda dose 53.899 persone, contro appena 3.491 primeutilizzate. La Fondazione Gimbe, sulla base dei dati forniti dal ministero della Salute, ha calcolato qual è la percentuale di popolazione vaccinata con entrambe le ...

26 GEN - Dall’8 febbraio al 22 arriveranno per l’Italia 2,4 mln di dosi di vaccini Pfizer (1.753.830) e Moderna (651.600). Lo ha comunicato il commissario per l’Emergenza Co ...

A Fiano Romano, Comune scelto come uno dei cento poli regionali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, si partirà per ora con 70 dosi al giorno dall’8 febbraio per gli ...

