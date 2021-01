Vaccini anti Covid in Campania, dalla prossima settimana la consegna torna regolare. Parola della Pfizer (Di martedì 26 gennaio 2021) È arrivata in Campania la spedizione settimanale di Vaccini Pfizer contro il Covid19. Sono arrivate le 22.500 dosi attese, che rappresentano un netto calo rispetto ai numeri abituali di dosi inviate alla Campania, e sono state distribuite ai 27 hub regionali, dove proseguono le somministrazioni esclusivamente di richiami. A NAPOLI, alla Mostra d’Oltremare, sono 1.004 i convocati per la seconda dose. Per la prossima settimana la Campania attende invece il ritorno a una spedizione in linea con i numeri del passato, di circa 38.000 dosi, secondo le rassicurazioni dell’industria farmaceutica. Prosegue intanto la riserva per la somministrazione della seconda dose. Al momento la Campania ha somministrato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) È arrivata inla spedizionele dicontro il19. Sono arrivate le 22.500 dosi attese, che rappresentano un netto calo rispetto ai numeri abituali di dosi inviate alla, e sono state distribuite ai 27 hub regionali, dove proseguono le somministrazioni esclusivamente di richiami. A NAPOLI, alla Mostra d’Oltremare, sono 1.004 i convocati per la seconda dose. Per lalaattende invece il ritorno a una spedizione in linea con i numeri del passato, di circa 38.000 dosi, secondo le rassicurazioni dell’industria farmaceutica. Prosegue intanto la riserva per la somministrazioneseconda dose. Al momento laha somministrato ...

