Va all' asta a New York la Madonnina di Santa Fiora Il sindaco | Riportiamola a casa

La collezione di ceramiche robbiane di Santa Fiora (Grosseto) è una delle più imponenti al mondo. Il Comune vorrebbe arricchirla di uno straordinario pezzo: una "Madonna col bambino", chiamata "La ...

Grosseto, 26 gennaio 2021 - La collezione di ceramiche robbiane di Santa Fiora (Grosseto) è una delle più imponenti al mondo. Il Comune vorrebbe arricchirla di uno straordinario pezzo: una "Madonna co ...

Con chi sostituire Gomez al fantacalcio: la guida all’asta dei centrocampisti, chi prendere

Il Papu Gomez ha lasciato il fantacalcio ed è andato al Siviglia. Una cessione che permette a molti fantallenatori di poterlo sostituire, dipende poi dal regolamento di ogni lega (per chi recupera i c ...

