USA, Yellen alla guida del Tesoro: da dazi Cina a rilancio economia post-Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Confermata dal Senato, la nomina alla guida del Tesoro americano di Janet Yellen, ex Presidente della FED, dove ha ottenuto una reputazione di “colomba“. Nata a Brooklyn è la prima donna alla guida del dicastero e avrà il compito di portare avanti il piano da 1.900 miliardi di dollari proposto dal neo Presidente Biden per salvare e rilanciare l’economia. Yellen ha già ottenuto nei giorni scorsi l’approvazione della commissione finanze del Senato, dove ha dichiarato fra le altre cose – anticipata dal Wall Street Journal – che il valore del dollaro e delle altre valute “deve essere determinato dai mercati”, definendo “inaccettabile” intervenire sui tassi di cambio per ottenere vantaggi competitivi”. Focus immediato sulla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Confermata dal Senato, la nominadelamericano di Janet, ex Presidente della FED, dove ha ottenuto una reputazione di “colomba“. Nata a Brooklyn è la prima donnadel dicastero e avrà il compito di portare avanti il piano da 1.900 miliardi di dollari proo dal neo Presidente Biden per salvare e rilanciare l’ha già ottenuto nei giorni scorsi l’approvazione della commissione finanze del Senato, dove ha dichiarato fra le altre cose – anticipata dal Wall Street Journal – che il valore del dollaro e delle altre valute “deve essere determinato dai mercati”, definendo “inaccettabile” intervenire sui tassi di cambio per ottenere vantaggi competitivi”. Focus immediato sulla ...

