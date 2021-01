Usa | Ucei | “Estremismi di destra? Preoccupiamoci ma abbassiamo toni della politica”

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – A proposito della proliferazione degli estremismo di destra, “dobbiamo essere preoccupati senza che questa preoccupazione diventi isterismo. E’ necessario invece fare rete tra le diverse forse che se ne devono occupare. Quindi un abbassamento generale, trasversale dei toni in primis della politica: urlare nelle aule parlamentari con un linguaggio violento che offende, denigra e secondo il quale ‘tutti sono deficienti’ non aiuta a costruire dialogo. In questo la politica ha una grande responsabilita’. Un ruolo importante tuttavia e’ anche del legislatore: capire dove e’ l’estremo per cui la democrazia deve difendersi. Dopo gli eventi degli Stati Uniti siamo perfettamente in grado di comprendere quanto raccordo ci sia tra frasi dette in un certo modo e l’agire concreto, che mai avremmo potuto concepire in precedenza. Gli Usa infatti, a differenza di altri Paesi occidentali, non hanno mai vissuto la dittatura eppure anche li’ con questo episodio si e’ compreso quanto il beneficio della democrazia possa esaurirsi. Dobbiamo essere preoccupati ma la preoccupazione deve essere accompagnata da percorsi di formazione per le nuove generazioni”. Cosi’ in una videointervista all’agenzia Dire, la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.