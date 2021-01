USA, per Biden il pacchetto di stimoli richiederà altre due settimane di negoziati (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul fronte macroeconomico arrivano nuovi aggiornamenti dal presidente statunitense Joe Biden. Il tema è quello dei negoziati in corso sul pacchetto di aiuti, che dovrà sostenere l'economia americana rispetto alle gravi conseguenze dettate dalla diffusione del coronavirus. L'impatto degli aiuti è però evidente anche sui mercati finanziari, che attendono da tempo conferme in tal senso. Gli ultimi rumors al riguardo rivelano che per arrivare a una quadra sul punto sarà necessario attendere almeno altre due settimane. Per il presidente neo eletto, i negoziati in corso sono ancora all'inizio e non risulta quindi possibile arrivare nel brevissimo termine a una conclusione del processo. Leggi ORA l'ebook sul Trading online reso semplice! Economia USA: il pacchetto di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul fronte macroeconomico arrivano nuovi aggiornamenti dal presidente statunitense Joe. Il tema è quello deiin corso suldi aiuti, che dovrà sostenere l'economia americana rispetto alle gravi conseguenze dettate dalla diffusione del coronavirus. L'impatto degli aiuti è però evidente anche sui mercati finanziari, che attendono da tempo conferme in tal senso. Gli ultimi rumors al riguardo rivelano che per arrivare a una quadra sul punto sarà necessario attendere almenodue. Per il presidente neo eletto, iin corso sono ancora all'inizio e non risulta quindi possibile arrivare nel brevissimo termine a una conclusione del processo. Leggi ORA l'ebook sul Trading online reso semplice! Economia USA: ildi ...

