Usa, impeachment Trump al Senato: “Minaccia per democrazia” (Di martedì 26 gennaio 2021) Per la seconda volta in poco più di un anno, ieri la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha inviato al Senato l'articolo per l'impeachment di Donald Trump, affidando il destino dell'ex presidente Usa nelle mani dei 50 Senatori repubblicani, che al momento sembrano riluttanti a una sua condanna. Trump è accusato di "istigazione all'insurrezione", dopo il drammatico assalto al Congresso del 6 gennaio scorso da parte di suoi sostenitori ed è definito "una Minaccia per la democrazia", secondo il testo letto in aula dal deputato del Maryland Jamie Raskin, che guida l'accusa.I Senatori hanno deciso di rimandare l'inizio del processo al 9 febbraio, una circostanza che consentirà al presidente Joe Biden di ottenere la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Per la seconda volta in poco più di un anno, ieri la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha inviato all'articolo per l'di Donald, affidando il destino dell'ex presidente Usa nelle mani dei 50ri repubblicani, che al momento sembrano riluttanti a una sua condanna.è accusato di "istigazione all'insurrezione", dopo il drammatico assalto al Congresso del 6 gennaio scorso da parte di suoi sostenitori ed è definito "unaper la", secondo il testo letto in aula dal deputato del Maryland Jamie Raskin, che guida l'accusa.Iri hanno deciso di rimandare l'inizio del processo al 9 febbraio, una circostanza che consentirà al presidente Joe Biden di ottenere la ...

