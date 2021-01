Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta social da quattro ragazzine tra i 12 e i 14 anni: “Non hanno manifestato alcun rimorso” (Di martedì 26 gennaio 2021) uccisa a coltellate a soli 15 anni. Tutto in diretta sui social. Gli Stati Uniti sono sotto shock per l’efferato omicidio avvenuto in un supermercato Walmart di Calcasieu, in Lousiana, per mano di quattro ragazzine tra i 12 e i 14 anni che sono state arrestate dalla polizia locale. Lo sceriffo ha poi dichiarato che le quattro hanno agito “senza alcun rimorso”. Le autorità hanno poi spiegato che per l’omicidio è stato usato un coltello rubato proprio nel grande magazzino e che la ricostruzione dell’accaduto è stata possibile proprio grazie al video girato in diretta. “Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)a soli 15. Tutto insui. Gli Stati Uniti sono sotto shock per l’efferato omicidio avvenuto in un supermercato Walmart di Calcasieu, in Lousiana, per mano ditra i 12 e i 14che sono state arrestate dalla polizia locale. Lo sceriffo ha poi dichiarato che leagito “senza”. Le autoritàpoi spiegato che per l’omicidio è stato usato un coltello rubato proprio nel grande magazzino e che la ricostruzione dell’accaduto è stata possibile proprio grazie al video girato in. “Tutto il caso si è svolto indavanti a noi attraverso ...

