Uomini e Donne | Angela Nasti ritorno di fiamma? È ufficiale!

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ex tronista disorella della più nota Chiara, influencer da milioni di followers, partecipò al programma di Maria De Filippi per cercare l’anima gemella. Il percorso al dating show pomeridiano non fu sempre lineare, su di lei aleggiavano dei dubbi ma soprattutto alcune segnalazioni che mettevano in discussione la sua sincerità.alla fine del trono scelse Alessio Campoli ma la loro storia durò veramente poco, evidentemente la it girl era già presa da un altro ragazzo tanto che poco tempo dopo si legò al calciatore dell’Udinese Kevin Bonifazi. I due, entrambi con storie importanti alle spalle nonostante la giovane età, sono stati insieme per circa un anno poi la scorsa estate si sono lasciati. Un addio che li ha portati, evidentemente, a ...