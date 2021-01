Università Cattolica | al via nuovo corso su Sessualità e Fertilità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Offrire conoscenze e strumenti culturali e scientifici per interventi di miglioramento della fertilita’ maschile e femminile e degli stili di vita collettivi a tutte le figure professionali impegnate in ambito sanitario, educativo e pastorale. E’ questo l’obiettivo deldi Perfezionamento in Sessualita’, fertilita’, ambiente e stili di vita, promosso dal Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell’Universita’, che avra’ inizio, in formula interamente on line, nel prossimo mese di marzo. “Il ritardo della ricerca della prima gravidanza, stress, obesita’, tabagismo, uso di alcol e droghe, eccessiva attivita’ fisica, esiti di malattie sessualmente trasmesse, esposizione a radiazioni e raggi X e a interferenti endocrini: questi e altri i fattori che possono aumentare in modo significativo la ...