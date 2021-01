Unicredit | è l’italiano Andrea Orcel il nuovo amministratore delegato Prende il posto di Jean Pierre Mustier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Fumata bianca in piazza Gae Aulenti. Sarebbeil nome scelto per ricoprire il ruolo dialdel dimissionario. Lo si apda fonti finanziarie. Cinquantasette anni, romano,ha ricoperto diversi incarichi di primo piano nel mondo bancario europeo. E’ stato presidente della banca svizzera Ubs eddella spagnola Banco Santander. In precedenza aveva lavorato anche per le statunitensi Goldman Sachs, Merrill Lynch e per Boston consulting group.ha prevalso nella volata finale su Fabio Gallia, attualmente direttore generale di Fincantieri e in passato...