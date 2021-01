Unicredit | CdA su nuovo CEO atteso per domani

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’peril CdA straordinario diche dovrebbe indicare Andrea Orcel,amministratore delegato. Lo riferiscono fonti finanziarie. Orcel sostituirà il dimissionario Jean Pierre Mustier. Il titoloè schizzato sulla borsa milanese, nel pomeriggio, dopo che le stessefonti avevano indicato Orcel come successore di Mustier anticipando la possibilità della convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione già questa settimana. Le azionihanno chiuso in rialzo del 4,45%. L’esordio è stato stabile rispetto alla conclusione del giorno precedente, seguito da un progressivo miglioramento nel corso della riunione e da una finale ascesa in prossimità dei livelli migliori toccati a 7,832. Lo scenario che si ...