Una Vita anticipazioni, venerdì 29 gennaio 2021: la vendetta di Genoveva

Nella nuova puntata di Una Vita che andrà in onda venerdì 29 gennaio 2021, ci verrà mostrato un nuovo piano ideato dalla perfida Genoveva. La donna infatti vorrà mettere in atto una nuova strategia per raggiungere il suo scopo. Farebbe qualsiasi cosa per poter avere Felipe tutto per se. Ma che cosa avrà in mente questa volta? Ormai è abile nel mostrare il suo doppio volto a seconda dell'esigenza. Nel frattempo Susana è sempre più interessata alle attenzioni di Armando e inizia a capire quello che prova per lui. Bellita intanto è nuovamente ai ferri corti con Felicia a causa delle affermazioni di quest'ultima. 

Puntata Una Vita del 29 gennaio 2021: Susana innamorata di Armando 

Nel corso della puntata Una Vita ci accorgiamo che Susana si ...

